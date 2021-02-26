Пушков: НАТО развалится, если …

Сенатор Алексей Пушков выразил уверенность в том, что концепция "российской угрозы" – это фактор, обуславливающий существование НАТО. Своим мнением он поделился в Telegram.

По словам парламентария, Альянс не отвечает ни на один из реальных вызовов Запада, в числе которых терроризм и пандемия коронавирусной инфекции, однако при этом борется с выдуманными угрозами.

"На деле с распадом СССР и восточного блока, с точки зрения обороны, НАТО потеряла свой "raison d'etre" – то есть смысл существования", - написал он, пояснив, что именно поэтому президенту США Джо Байдену и главе НАТО Йенсу Столтенбергу нужна "российская угроза"- "без этой вымышленной угрозы альянс начнет рассыпаться".

Ранее Пушков призывал Столтенберга к осознанию того, что его "миру, основанному на правилах", которые выработаны в трех-четырех западных столицах, приходит конец.