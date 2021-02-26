Многодетная семья погорельцев месяц не может найти квартиру в Уральске

Многодетная семья Сариевых из Уральска потеряла в результате пожара жилье и уже месяц не может найти даже съемную квартиру.

"Временно их приютил родственник. Но жить всемером в однокомнатной квартирке невозможно", - передает Sputnik Казахстан.

По словам Лунары Сариевой, погорельцы дважды обращались в акимат, однако им отказали, пояснив, что в настоящее время свободной жилплощади у города нет. "В собес ходили, они выделили 145 тысяч, и то это будет переведено в марте", - также сказала она.

В настоящее время семья не может найти даже временного жилья, так как сдавать квартиру многодетной семье желающих не нашлось.

Неравнодушные жители города собрали полтора миллиона тенге для погорельцев, но этих денег не хватит даже на комнату в общежитии, а временного жилья для них не предусмотрено.