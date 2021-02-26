Глава Пентагона назвал подробности авиаудары США по Сирии

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя авиаудары США по иранским объектам в Сирии, заявил, что заданные цели были поражены.

Так, по его словам, в военном ведомстве США уверены, что ликвидированная цель использовалась тем же самым шиитским ополчением, которое нанесло удары в Иране, говорится на сайте минобороны США

В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнил, что в результате были уничтожены несколько объектов, размещенных на пограничном контрольно-пропускном пункте.

Ранее сообщалось, что Штаты нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии.