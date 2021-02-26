В 2023 году российский общественный транспорт заработает на водороде

Уже в 2023 году общественный транспорт России, а также комбайны и трактора начнут переводить на водородное топливо, а к 2024 году начнется выпуск локомотивов на водородном топливе, - сообщил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.

"Мы сегодня очень активно вместе с нашим государством и научным центром ФГУП НАМИ, с нашими машиностроителями работаем над созданием техники на водороде. Более того, мы уверены, что выполним поручение президента и к 2023 года выпустим образцы общественного транспорта, работающие на водороде. Мы выпустим трактора, комбайны, работающие на водороде. Что интересно, мы выпустим, наверное, к 2024 году локомотивы, работающие тоже на водороде", - отметил он в интервью телеканалу "Россия-24", передает ТАСС.

Напомним, задачу к 2023 году сделать городские автобусы на водородном топливе в конце декабря поставил президент России Владимир Путин. В дальнейшем на экологичное топливо перейдут и железнодорожные локомотивы.