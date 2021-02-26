В Карачаево-Черкесии определили первых победителей проекта главы региона "Кадровый резерв"

Церемония награждения первых победителей проекта главы Карачаево-Черкесии "Кадровый резерв" прошла в Черкесске, сообщает пресс-служба главы республики.

В рамках конкурса участники защищали персональные проекты. По итогам отбора в финал "Кадрового резерва" прошли 39 человек, из которых выбрали 14 победителей - лауреатов конкурса, вошедших в кадровый резерв главы КЧР для дальнейшего трудоустройства.

На церемонии награждения глава республики Рашид Темрезов подчеркнул, что уже приняты определенные кадровые решения о назначении кандидатов из числа победителей на различные управленческие должности.

"Проект особенно важен для нашей республики, потому что мы видим, какие новые вызовы сегодня стоят и в мире, и в стране. Для нас это очень большой плюс", - привели в пресс-службе слова Темрезова.

Также он добавил, что проект "Кадровый резерв" будет продолжен.