Nordwind впервые свяжет регулярными авиарейсами Краснодар и Хабаровск

Регулярные авиарейсы из Краснодара в Хабаровск начнут совершаться со 2 июня, такое сообщение распространила пресс-служба воздушной гавани краевой столицы.

Международный аэропорт Краснодар примет регулярные прямые рейсы из Хабаровска впервые в истории. Они будут осуществляться до конца весенне-летней навигации, пишет "АиФ-Кубань".

По маршруту будут летать лайнеры авиакомпании Nordwind, дважды в неделю, по средам и субботам. Время в полете достигнет почти десяти часов, билет обойдется минимум в 20 тыс рублей в оба конца.