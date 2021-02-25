Оппозиция в Армении планирует в пятницу инициировать внеочередное заседание парламента

В пятницу, 26 февраля, депутаты оппозиционных парламентских фракций "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" намерены инициировать в 10:00 (мск) внеочередное заседание парламента. Об этом сообщила депутат от "Процветающей Армении" Ивета Тоноян.

"Завтра планируется проведение Совета парламента с повесткой обсуждения ситуации в стране и отмены военного положения", - цитирует ее ТАСС.

По словам Тоноян, после этого будет созвано внеочередное заседание.

Напомним, 25 февраля Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сказав, что политическое руководство ведет страну к опасной грани. Премьер расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. С утра четверга и до вечера в Ереване проходили акции противников и сторонников Пашиняна.