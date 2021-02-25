Сочинцы сами выберут территории для благоустройства онлайн

Жители Сочи определят территории для благоустройства с помощью онлайн-голосования, такое сообщение распространила пресс-служба администрации города-курорта.

Предварительное обсуждение проектов состоится на официальном сайте мэрии в ближайшее время. Горожане смогут выразить свое мнение о том, какие территории важно благоустроить в 2022 году прежде всего

"Создание комфортной городской среды – главная задача. Необходимо грамотно и быстро формировать земельные участки, создавать на них новые общественные пространства, привлекая для этого все возможные способы финансирования, в том числе краевые и федеральные", - заявил директор департамента строительства сочинской администрации Алексей Соколов.

В нынешнем году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" будут благоустроены четыре общественные территории, по одной в каждом административном районе города-курорта.