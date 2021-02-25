Депутатов "Моего шага" призвали покинуть фракцию

Лидер "Движения по спасению Родины" Вазген Манукян обратился к депутатам блока премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" с призывом покинуть фракцию.

"Я понимаю воодушевление, с которым вы взяли на себя ответственность за власть, будучи уверенными, что под руководством Пашиняна вы создадите новую страну, где будут преобладать закон и справедливость, страна, которая будет современной, развитой и могучей, став жизненной базой гордости и достоинства всего армянства. К сожалению, произошло прямо противоположное", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, сегодня реальность в том, что не только Армения, но депутаты "Моего шага", возможно, и независимо от их воли, оказались в ловушке.

Манукян считает, что политическое здравомыслие требует от провластных депутатов сделать самый ответственный шаг в их жизни и избавиться от тяжелого груза, выйдя из фракции "Мой шаг". По его мнению, фракция больше не служит тем принципам и целям, во имя которых они присоединились к этой команде.

"Возьмите ответственность во имя завтрашнего дня нашей страны и народа. Я готов встретиться с вами в любом формате и обсудить с вами сложившуюся ситуацию и все вопросы, связанные с будущим Армении", - цитирует Манукяна "Sputnik Армения".

Напомним, 25 февраля Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сказав, что политическое руководство ведет государство к опасной грани. Это произошло после того, как Пашинян снял с должности первого замначальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. В ответ премьер заявил о попытке переворота и обратился к гражданам с призывом собраться на площади Республики с целью "отстоять революцию".