Знаменитую книгу Астрид Линдгрен перевели на казахский язык

В Нур-Султане состоялась презентация книги шведской писательницы Астрид Линдгрен "Пеппи Длинный чулок" на казахском языке.

Выпуском работы занималось издательство "Фолиант". Произведение было переведено с английского языка, на это ушло около трех месяцев, сообщает "Sputnik Казахстан".

По словам переводчицы Миры Сембайкызы, в издательстве долго шла работа над переводом на казахский язык имя главной героини - Пеппи или Пиппи. В итоге решили оставить второй вариант.

Она отметила, что постаралась максимально сохранить язык произведения и особенности речи каждого героя. "Радует, что к детским произведениям на казахском языке добавится еще одна замечательная книга, и что я часть этого сложного и интересного процесса", - добавила Сембайкызы.

В издательстве надеются, что рассказ о Пеппи на казахском языке повысит интерес читателей к книгам.