Азербайджан в 2021 году выделит 3 тыс квартир семьям шехидов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил на встрече с членами семей шехидов и инвалидами войны в Карабахе, что они получат поддержку, в этом году будет предоставлено три тысячи квартир.

"Государство делает все возможное для семей шехидов, инвалидов войны. Моя политика в этой области однозначна. <…> На сегодняшний день около 9200 семей шехидов, инвалидов войны обеспечены государством квартирами", - сказал Ильхам Алиев.

Он отметил, что в 2020 году было выделено более 1,5 тыс квартир. "В этом году будет предоставлено около 3 тысяч квартир. Таким образом, до конца нынешнего года проживающим в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе семьям наших сынов, ставших шехидами как в Первой, так и во Второй Карабахской войне, будут предоставлены квартиры. То есть, до конца нынешнего года мы полностью выполним эту программу в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе", - подчеркнул президент Азербайджана.

Для семей шехидов из других городов и районов строятся дома, добавил Ильхам Алиев. "Уверен, что в ближайшее время эта программа будет полностью выполнена", - заключил он.