В Европе введут паспорта вакцинации

Вчера на саммите Евросоюза лидеры ЕС договорились ввести электронные сертификаты о вакцинации. Лидеры 27 стран встретились в режиме видеоконференции, чтобы обсудить совместный подход к кризису, вызванному пандемией Covid-19. Как отмечает Deutsche Welle, зависящие от туризма страны южной Европы, такие как Греция и Испания, призывают к скорейшему принятию общеевропейского сертификата для путешественников, подтверждающего, что они прошли вакцинацию.

Канцлер Австрии Себастьян Курц тоже поддержал идею, сказав, что это позволит возобновить свободные поездки по Европе и может помочь обезопасить и защитить испытывающие трудности секторы, такие как искусство, спорт и гастрономический туризм.

Греция дала понять, что готова действовать быстрее, чем ее коллеги по Европейскому союзу. Она уже заключила двустороннее соглашение о поездках с Израилем, который стал мировым лидером по кампании вакцинации.

Франция и Германия поначалу выступали против инициативы, полагая, что она сделает вакцинацию обязательной и может оказаться дискриминационной практикой.

Евросоюз предупредил шесть правительств, включая Германию, об односторонних пограничных ограничениях. Европейская комиссия заявила, что недавнее закрытие или частичное закрытие границ несколькими странами ЕС для сдерживания распространения новых форм вируса является несоразмерным. Письмо с запросом информации об ограничениях было направлено Бельгии, Дании, Финляндии, Германии, Венгрии и Швеции. Им был дан срок до конца следующей недели на ответ.

Ожидается, что после медленного начала кампании ЕС по вакцинации Европа сосредоточится как на ускорении выдачи разрешений вакцинам, так и на повышении темпов производства. Коронакризис еще далек от завершения, особенно из-за задержек в производстве и поставке вакцин.