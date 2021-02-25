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Подпольное производство "Кока-Колы" остановили в Северной Осетии

Подпольное производство &quot;Кока-Колы&quot; остановили в Северной Осетии

В Северной Осетии сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность незаконного цеха по производству безалкогольных и спиртосодержащих напитков под известными брендами, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Оперативниками было обнаружено свыше 75 тыс бутылок с напитками. Изъяты 60 тыс пластиковых крышек и 120 тыс поддельных этикеток с логотипами известных торговых марок.

По предварительным информации, ущерб правообладателям составил более 4,5 млн рублей.

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Вестник Кавказа

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