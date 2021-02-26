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Азербайджанские ученые представили новую систему распознавания речи

Азербайджанские ученые представили новую систему распознавания речи

Исследователи Института систем управления (ИСУ) Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) представили конкурентоспособную прикладную систему в области распознавания речи. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Академии. 

Уточняется, что по результатам исследования, которое возглавляет доцент Абульфат Фатуллаев, с помощью машинного и углубленного обучения по ряду европейских языков и азербайджанскому языку, разработаны нейросетевые модели и алгоритмы систем распознавания речи.

Отмечается, что несмотря на то, что модели нейронных сетей, включают большое количество параметров, при их использовании ученые смогли проводить высокоскоростные вычисления, с использованием параллельных алгоритмов, разложением матриц и иных методов. 

Версии системы на английском, немецком, турецком и азербайджанском языках были созданы и доступны в интернете, передает Sputnik Азербайджан. 

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Вестник Кавказа

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