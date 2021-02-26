Педагоги из Ставрополя включились в борьбу за должность "навигатор детства"

В Ставрополе поступило 73 заявки на конкурс, который проводится в рамках федерального проекта "Навигаторы детства". Конкурсанты претендуют на новые должности советников директоров в общеобразовательных школах. Подать заявку можно до 14 марта на сайте проекта.

На втором этапе участникам конкурса предстоит сдать онлайн-тестирование на сайте Корпоративного университета Российского движения школьников.

Участников с лучшими результатами пригласят на собеседование, а окончательные результате состязания будут подведены 21 марта.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов давая старт конкурсу заявил, что его цель - сформировать для школы кадровый резерв педагогов системы воспитания.