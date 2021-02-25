Ильхам Алиев: азербайджанский народ показал, что является победителем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с членами семей шехидов и инвалидами Второй Карабахской войны, что азербайджанский народ проявил волю и силу.

"После войны в мире сегодня возникла новая реальность. Эту реальность создали мы, азербайджанский народ. Мы проявили волю, показали силу. Да, мы ждали. Жизнь показала, что был выбран самый правильный момент. В июле, когда против нас была совершена провокация на границе, мы также могли перейти в контрнаступление. Но в то время я остановил контрнаступательную операцию. Мы изгнали армян с нашей земли до границы, но не перешли границу. Нас подстрекали к этому. Пытались втянуть нас в провокацию. Если бы в июле мы перешли на территорию Армении, если бы я не остановил тогда нашу армию, то ситуация могла быть иной. По существу, нас подстрекали к этому, подстрекали к провокации", - поведал глава государства.

Он подчеркнул, что выпущенные с территории Армении ракеты привели к разрушению Гянджи, Бардинского, Тертерского, Геранбойского, Нафталанского, Агдамского, Физулинского районов. "Одна из выпущенных ими ракет достигла Хызы. Посмотрите, сколько километров отделяет Хызы от зоны боевых действий. Так что такие провокационные планы были. Был выбран правильный момент и предприняты верные шаги. За 44 дня мы уничтожили армянскую армию, развеяли в пух и прах создаваемые ими веками мифы. Мы показали, что азербайджанский народ - это народ-победитель. Показали боевитость азербайджанского народа. Они пали перед нами на колени. Никогда еще они не оказывались в таком позорном положении", - поведал президент Азербайджана.

Кроме того, он отметил, что Азербайджан одержал историческую победу. "Оккупировали наши земли, оставили людей без крова, разрушили наши исторические памятники,а затем сказали, что это - армянская земля. Кто-то должен был их наказать? Кто-то должен был подавить их? Мы сделали это. Это - историческая победа, историческое достижение. Еще раз хочу сказать: мы одержали эту победу ценой крови наших шехидов. Шехиды вечно живут и будут жить в наших сердцах", - цитирует Ильхама Алиева АзерТАдж.