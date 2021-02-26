Адыгейский кордон Гузерипль становится центром туризма региона

Грамотное и бережное развитие приграничных кластеров и рекреационных объектов Кавказского биосферного заповедника позволит существенно нарастить туристический поток, сообщило руководство заповедника после встречи с первым зам¬министра природных ресурсов и экологии РФ Денисом Храмовым.

Так, открытие несколько лет назад экскурсионных троп и вольерного комплекса на кордоне Гузерипль позволило создать новые места отдыха в регионе, альтернативы которых в Адыгее просто не существует, и с каждым годом внимание жителей республики и соседних регионов к объекту неуклонно растет, передает "АиФ-Адыгея".

В ближайших планах руководства - развитие кордонов, а также создание условий и возможностей для многодневного отдыха гостей, а не только проведения разовых экскурсий.