Почти самую старую школу искусств капитально отремонтируют в Ингушетии

Капремонт ожидает одну из самых старых школ искусств Ингушетии, расположенную в Назрани. Об этом рассказал замминистра культуры РИ Рустам Таркоев.

По его словам, работы будут выполняться за счет нацпроекта "Культура".

"Назрановская школа искусств - одна из самых старых в регионе, она была построена еще в 1959 году, старее нее только школа в Малгобеке - 1954 года постройки", - цитирует чиновника ТАСС.

Таркоев уточнил, что на капремонт из федерального бюджета выделено свыше 24 млн рублей.

Замминистра добавил, что ведомство планирует создать условия для того, чтобы учебный процесс не останавливался из-за работ.