Туркестан стал городом Всемирного наследия

Казахстанский Туркестан официально стал членом Организации городов Всемирного наследия (ОГВН), - сообщила пресс-служба акимата города.

"Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в городе Туркестан, который покорил весь мир своим куполом небесного цвета, теперь будет привлекать туристов еще больше. Вхождение в состав Всемирной организации повысит статус города", - цитирует сообщение акимата Sputnik Казахстан.

Уже 2 апреля в Туркестане пройдет X Международная конференция городов Всемирного наследия Евразии, которая проводится в рамках партнерства ОГВН, добавили в акимате.

Напомним, организация была создана 8 сентября 1993 года в городе Фес (Марокко). Она является коллективным советом по всем вопросам, связанным с городским управлением объектов Всемирного наследия и поддерживает связь с более чем 300 городами, включенными в список всемирного наследия ЮНЕСКО.