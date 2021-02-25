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Туркестан стал городом Всемирного наследия

Фото акимата Туркестанской области в Facebook
Фото акимата Туркестанской области в Facebook

Казахстанский Туркестан официально стал членом Организации городов Всемирного наследия (ОГВН), - сообщила пресс-служба акимата города.

"Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в городе Туркестан, который покорил весь мир своим куполом небесного цвета, теперь будет привлекать туристов еще больше. Вхождение в состав Всемирной организации повысит статус города", - цитирует сообщение акимата Sputnik Казахстан.

Уже 2 апреля в Туркестане пройдет X Международная конференция городов Всемирного наследия Евразии, которая проводится в рамках партнерства ОГВН, добавили в акимате.

Напомним, организация была создана 8 сентября 1993 года в городе Фес (Марокко). Она является коллективным советом по всем вопросам, связанным с городским управлением объектов Всемирного наследия и поддерживает связь с более чем 300 городами, включенными в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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