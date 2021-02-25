Сочи примет международный конкурс красоты в мае

Международный конкурс красоты и таланта MISSIS 2021 в этом году будет проходить в Сочи.

"Международный конкурс красоты "MISSIS 2021", который продет в этом году в южной столице России, станет одним из самых ярких событий этой весны и развития событийного туризма региона", - сообщает оргкомитет конкурса, пишет "Интерфакс".

Мероприятие пройдет c 12 по 28 мая и включено в календарный план значимых событий международного, всероссийского, регионального уровней на территории Сочи.

В конкурсе могут участвовать жительницы России, стран ближнего и дальнего зарубежья старше 30 лет. "Они имеют активную жизненную позицию, собственный бизнес или работают по найму и занимаются благотворительностью", - уточнили в оргкомитете.

Конкурс включает дефиле в народных костюмах, выход в одежде российских и зарубежных дизайнеров, а также творческие выступления.