ЕС сохранит жесткие ограничения из-за коронавируса

В заявлении по итогам первого дня саммита ЕС сказано, что эпидобстановка в странах Европы все еще серьезная, жесткие ограничения должны быть сохранены.

"Эпидемиологическая ситуация остается серьезной, и новые варианты вируса создают дополнительные проблемы. Поэтому мы должны поддерживать жесткие ограничения, наращивая усилия по ускорению поставок вакцин", - говорится в заявлении, распространенном в четверг в Брюсселе, пишет ТАСС.

Согласно документу, ЕС срочно ускорит выдачу разрешений на производство и распространение вакцин, также будет ускорен процесс вакцинации. В настоящее время в Евросоюзе одну дозу вакцины получили 6,4% населения.

Саммит ЕС пришел к соглашению о необходимости продолжать ограничивать трансграничные поездки в Европе. Кроме того, на саммите было предложено заключить международное соглашение по борьбе с пандемиями.