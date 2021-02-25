Расходы на оборону в мире в 2020 году увеличились почти на 4%

В прошлом году мировые расходы на оборону и вооружения выросли на 3,9%, сообщается в докладе Международного института стратегических исследований (IISS).

В 2020 году в мире на вооружения было потрачено более $1,83 трлн, несмотря на спад экономики во всем мире из-за пандемии. В 2019 году прирост составил почти столько же - 4%, отмечают авторы доклада "Военный баланс - 2021" (The Military Balance 2021), пишет ТАСС.

Значительнее всего оборонные бюджеты в 2020 году увеличили США и Китай. На США пришлось более 40% мировых трат на оборону и вооружения - $738 млрд. Китай увеличил расходы на 5,2%, общий объем оборонных трат страны составил за год $193,3 млрд.

Третьей страной в списке тех, кто тратит на оборону больше всего оказалась Индия - $64,1 млрд. В десятку вошли Великобритания - $61,5 млрд, Россия - $60,6 млрд, Франция - $55 млрд, Германия - $51,3 млрд, Япония - $49,7 млрд, Саудовская Аравия - $48,5 млрд и Южная Корея - $40,4 млрд.

Расходы России на вооружение в прошлом году составили 4,14% от ВВП. При этом, учитывая инфляцию, увеличение расходов приведет к их сокращению в реальном исчислении к 2023 году. "Общие военные расходы должны упасть с 4,1% от объема ВВП в 2020 году до менее 3,8% от объема ВВП в 2023 году", - отмечается в документе.