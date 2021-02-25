Лавров обсудил с гендиректором МИД Израиля ситуацию на Ближнем Востоке

Сегодня в Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального директора МИД Азраиля Алона Ушпиза. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского МИД.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение дел в арабо-израильском урегулировании. При этом Сергей Лавров отметил готовность вместе с другими участниками ближневосточного "квартета" международных посредников продолжать оказывать содействие налаживанию устойчивого мирного процесса через прямой диалог между израильтянами и палестинцами.

Обсуждая ситуации в Сирии, стороны подчеркнули необходимость ее урегулирования политико-дипломатическими методами при уважении суверенитета и территориальной целостности САР и ликвидации террористической угрозы в этой стране в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

Помимо этого, Лавров и Ушпиз обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.