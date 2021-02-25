Российские туристы начинают собираться в Крым

Россияне, хоть и с большим опозданием, начали подготовку к летнему отдыху в Крыму, - сообщает сервис краткосрочной аренды жилья Суточно.ру.

"Россияне стали значительно позже готовиться к лету. Если раньше многие начинали бронировать жилье сразу после окончания сезона, то осенью 2020 года ранних заказов было на 40% меньше. Зато в начале года, когда ситуация, связанная с пандемией, улучшилась, многие озаботились летним отдыхом", - рассказал основатель, владелец и генеральный директор российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Юрий Кузнецов, передает РИА Новости.

Правда, несколько сократилась средняя продолжительность поездок - с 14 до 12 дней, и, как полагают специалисты, это связано с ростом цен: так, если летом 2020 года она составляла в среднем 2720 рублей, то в 2021-м – уже 3110 рублей в сутки.

При бронировании мест отдыха чаще всего россияне выбирают Евпаторию, Ялту и Севастополь, за ними идут Алушта, Гурзуф, Феодосия, Судак, Партенит и Гаспра. В целом грядущий сезон станет активнее прошлого, число туристов вырастет на 15%, а пик загрузки курортов ожидается в начале августа.