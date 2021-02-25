В Саксонии считают, что санкции ЕС против России не имеют будущего

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что санкции Евросоюза против России неэффективны и не имеют будущего.

Глава Саксонии согласен с тем, что ЕС и Германия должны требовать от России соблюдения принципа верховенства права. "Но это не меняет ничего в том, что санкции не имеют эффекта, что их можно обойти многими способами и потому как инструмент политики они не имеют будущего", - заявил Кречмер, пишет агентство DPA.

Он уверен, санкции нужно отменять. Кречмер, давно выступающий против санкций, не исключил, что в апреле посетит Москву и проведет переговоры с представителями гражданского общества, властей, оппозиции.

"Мы должны сейчас говорить друг с другом, а не о друг друге", - уверен глава Саксонии.

Визит Кречмера состоится, если позволит ситуация с коронавирусом. В российской столице он должен принять участие в открытии совместной выставки Третьяковской галереи и Государственного музейного собрания Дрездена по романтизму.