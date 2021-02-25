Собянин рассказал о текущей ситуации с Covid-19 в Москве

В Москве наблюдается устойчивый тренд на снижение заболеваемостью коронавирусом Covid-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы видим такой устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно такое приличное", - отметил градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".

Собянин также выразил надежду на то, что ограничения в Москве будут сниматься и дальше.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на сегодняшний день в Москве зарегистрированы 973 578 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 891 448 жителей столицы, умерли – 14 921.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 112 млн, из них более 2,5 млн человек скончались. В России выявлены 4 212 100 случаев заражения.