Около 3,5 млн жителей Подмосковья вакцинируют от коронавируса в этом году

Власти Подмосковья сообщили о планах привить от коронавируса до 3,5 млн человек до конца 2021 года.

"Мы должны привить 3-3,5 млн человек (...) получается, если не 10 месяцев, то около того", - рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".

В феврале в Московской области успеют привить 200-250 тыс человек, добавил он.

Записаться на прививку можно на портале "Госуслуг", по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Кроме того, можно сделать прививку без предварительной записи, эта услуга доступна в мобильных комплексах или торговых центрах. Всем желающим пройти вакцинацию необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.