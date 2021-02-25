Житель Ставрополья избил до смерти пожилую мать

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя села Труновского, подозреваемого в убийстве собственной матери. Об этом сообщили в СУ СКР по краю.

Следствие полагает, что 5 февраля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей 81-летней матерью, после чего избил ее. В частности, мужчина нанес ей ожог уксусной кислотой.

От полученных травм женщина скончалась в больнице на следующий день.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ведется расследование, передает "Сайт Ставрополя 1777".