НАТО: политические разногласия в Армении должны решаться мирно

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что альянс следит за ситуацией в Армении и призывает мирно решать любые политические разногласия.

"Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в нашей стране-партнере Армении. Важно избегать высказываний и действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Любые политические разногласия должны решаться мирно и демократично в соответствии с конституцией Армении", - написала Лунгеску в Twitter.

ЕС также просит стороны конфликта избегать действий, способных привести к эскалации и решать ситуацию посредством диалога.