ЕС продлил санкции в отношении Белоруссии до 2022 года

Европейский союз продлил до 28 февраля 2022 года санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Совета ЕС.

В нем отмечается, что соответствующее решение в отношении высокопоставленных государственных чиновников Белоруссии было принято в связи с их насильственными репрессиями и запугиваниями мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов, а также лиц, ответственных за нарушения на выборах, передает ТАСС.

"Европейские санкции также нацелены на экономических игроков, включая бизнесменов и компании, которые получают выгоды или поддерживают режим Александра Лукашенко", - сказано в сообщении.

В настоящее время ЕС ввел три блока санкций против Белоруссии. В общей сложности в черном списке находятся 88 физических лиц и 7 компаний. 22 февраля Совет ЕС принял решение разработать четвертый санкционный пакет против Белоруссии, а также активизировать поддержку оппозиционных сил в стране.

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция не согласилась с результатами выборов и заявила о победе Тихановской с результатом от 70 до 80%. Лукашенко в ответ заявил, что с его результатом фальсификации невозможны, а также обвинил Запад в организации массовых акций протеста, начавшихся в стране после выборов.