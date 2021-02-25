ОБСЕ призвала мирно урегулировать ситуацию в Армении

Министр иностранных дел Швеции и действующий председатель ОБСЕ Анн Линде обеспокоена последними событиями в Армении. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

"Призываю все стороны уважать обязательства, взятые на себя в рамках ОБСЕ и касающиеся демократических процессов и верховенства права", - отметила председатель ОБСЕ.

По ее словам, ситуацию необходимо решить без применения насилия, передает ТАСС.

Напомним, 25 февраля Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сказав, что политическое руководство ведет государство к опасной грани. Это произошло после того, как Пашинян снял с должности первого замначальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. В ответ премьер заявил о попытке переворота и обратился к гражданам с призывом собраться на площади Республики с целью "отстоять революцию".