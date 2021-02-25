Более 2,5 миллионов человек умерли в мире от коронавируса

По данным медицинского университета Джонса Хопкинса, на 25 февраля число жертв коронавируса мире превысило 2,5 миллиона.

На 20.25 мск зафиксированы 2 500 770 смертей. Больше всего людей от коронавируса умерло в США - 506,2 тыс, в Бразилии - 250 тыс, в Мексике - 182,8 тыс, в Индии - 156,7 тыс, в Великобритании - 122,3 тыс.

Инфицированы в мире 112,7 млн человек, больше всего в США - 28,3 млн, в Индии - 11 млн, в Бразилии - 10,3 млн, в Великобритании и России - по 4,1 млн.

ВОЗ объявила коронавирус пандемией 11 марта 2020 года.