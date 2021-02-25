Администрация президента Армении призвала не оказывать давление на Саркисяна

Никто не должен пытаться вовлечь президента Армении Армена Саркисяна в политические процессы. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой администрации главы армянского государства.

В нем также подчеркивается, что Армен Саркисян, согласно Конституции, может высказать свою позицию в течение трех дней. Президент, исходя из необходимости обеспечения нормального функционирования государственных органов, до сих пор не имел принципиальных возражений в вопросе назначения и освобождения должностных лиц, добавили в администрации.

"В ситуации военного положения, в условиях кризиса освобождение начальника Генштаба не является очередным кадровым изменением, учитывая, что согласно Конституции ВС Армении обеспечивают оборону, безопасность, территориальную целостность и неприкосновенность границ", - сказано в сообщении.

Помимо этого, в пресс-службе акцентировали внимание на том, что Армен Саркисян не был и не собирается выступать на стороне той или иной политической силы. Президент руководствуется исключительно интересами страны и народа, и считает приоритетным ослабление напряженности в стране и разрешение ситуаций без потрясений, добавили в администрации.

Ранее сегодня сообщалось, что оппозиционное "Движение за спасение родины" направило делегацию к президенту Армении Армену Саркисяну, чтобы обсудить внутриполитическую ситуацию.

Напомним, 25 февраля Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сказав, что политическое руководство ведет государство к опасной грани. Это произошло после того, как Пашинян снял с должности первого замначальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. В ответ премьер заявил о попытке переворота и обратился к гражданам с призывом собраться на площади Республики с целью "отстоять революцию".