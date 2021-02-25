Турция продолжит требовать у туристов справки об отсутствии коронавируса до 31 марта

В АТОР сообщили, что власти Турции продлили на месяц требование к туристам о наличии справки с результатом ПЦР-теста на коронавирус.

"Информируем вас о том, что министерство здравоохранения Турции продлило требование о наличии документа с отрицательным результатом анализа для пассажиров старше шести лет", - предупредил турецкий национальный авиаперевозчик, пишет РИА Новости.

Справки понадобятся туристам до 31 марта включительно. Тест на коронавирус нужно сдать не ранее, чем за 72 часа до планируемого вылета. Ранее срок действия справки исчислялся временем прибытия в Турцию.

В отсутствии справки туриста не пустят на борт самолета, следующего в любой аэропорт Турции. При этом транзитным и трансферным пассажирам из России справка не требуется.