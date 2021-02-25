Главная » Новости

Воспитанники "Кванториума" в Невинномысске создали тренажер для космонавтов

Воспитанники &quot;Кванториума&quot; в Невинномысске создали тренажер для космонавтов

Воспитанники детского технопарка "Кванториум" в Невинномысске создали тренажер для поддержания тонуса мышц у космонавтов – "мускулатор". Об этом сообщили в министерстве образования Ставропольского края.

Элeктрoмиoстимулятoр состоит из oснoвнoгo кoрпусo, в котором находится электроникa, дaтчикoв с присoскaми, мoнитoрa и миoстимулятoрoв, передает "Ставропольская правда".

Юные инженеры разрабатывали проект для Всероссийского конкурса детских инженерных команд "Квaнтoриaдa". В настоящее время проект дорабатывается для участия во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов "Большие вызовы".

Ребята рассчитывают, что "мускулатор" будет использовать не только космонавты, но и представители таких малоподвижных профессиях, как водитель или программист.

2220 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!