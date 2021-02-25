Генпрокуратура Грузии: освобождение Ники Мелия возможно при одном условии

Лидер "Единого национального движения" Грузии Ника Мелия может быть отпущен, если выплатит залог в размере 40 тыс лари, сообщили в Генпрокуратуре Грузии.

Залог был назначен в ноябре 2020 года как альтернативная мера пресечения, отметил на брифинге прокурор Амиран Гулуашвили.

"Заключение Ники Мелия не самоцель прокуратуры, соответственно, в случае исполнения стороной защиты решения суда о залоге в размере 40 тысяч лари, сторона обвинения выражает готовность ходатайствовать перед судом о смене заключения для Никанора Мелия на залог", - добавил Гулуашвили, пишет Sputnik Грузия.

Мелия был арестован 23 февраля, до вынесения приговора он будет находиться в тюрьме. Его арест привел к волнениям в стране, на 26 февраля оппозиция планирует масштабный митинг в Тбилиси.