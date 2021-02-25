Вспоминая ужасы геноцида в Ходжалы, азербайджанцы требуют справедливости

В день 29-й годовщины геноцида в Ходжалы азербайджанцы все еще ждут, когда виновные понесут ответственность за совершенные преступления, но несмотря на представленные доказательства, власти Армении не собираются брать на себя ответственность, пишет турецкая "Сабах". Геноцид в Ходжалы рассматривается как одно из самых кровавых преступлений, совершенных армянскими националистам против мирного населения Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Результаты судебно-медицинской экспертизы и показания двух тысяч выживших очевидцев указывают на то, что мирных жителей Ходжалы жестоко пытали: с них сдирали кожу, им отрезали уши, носы, половые органы, выкалывали глаза. Но несмотря на все доказательства, власти Армении пока не намерены взять на себя ответственность за содеянное.

Дурдана Агаева пережила трагедию, когда ей было 20 лет. Она была взята армянскими националистами в плен, где ее подвергли бесчеловечным пыткам. "Армянские формирования подвергли город интенсивному артиллерийскому и ракетному обстрелу вечером 25 февраля 1992 года.К горожу приближались армянские войска, и мы решили бежать. В очень холодную и снежную погоду мы двинулись в сторону Агдамского района. Со мной были мама, бабушка, братья и сестры. Армянские солдаты перекрыли нам путь и начали стрелять. Они убили ни в чем не повинных мирных жителей, детей и стариков".

Раненые Дурдана Агаева и ее брат Эльшад были взяты армянскими войсками в плен. Их отвезли в город Аскеран и бросили в тюрьму. "Ни одному народу не пожелаю пережить ужасы, которые я там видела. Не могу забыть крики женщин и детей... Вот такие зверства совершали армянские националисты. Я не могу называть их солдатами. Они террористы", - говорит Дурдана.

Ее с братом освободили спустя восемь дней пыток благодаря усилиям азербайджанского командира Аллахверди Багирова. "Не смогу забыть дни, проведенные в плену. В плену было все: убийства, пытки и страдания. Нас унижали, запятнали нашу честь. Однако за 44 дня войны наша славная армия избавила нас от этого позора. Азербайджанская армия отомстила за нас во время этой 44-дневной войны. В этом году все по-другому", - сказала Дурдана Агаева.

Она написала книгу "Восемь дней в армянском плену", которая была переведена на четыре языка, и теперь призывает привлечь к ответственности виновных в массовых убийствах.

Выступая в Анкаре на открытии выставки, посвященной 29-й годовщине Ходжалинского геноцида, спикер парламента Турции Мустафа Шентоп сказал, что борьба будет продолжаться до тех пор, пока убийцы, пытающиеся оправдать эти злодеяния, не будут привлечены к ответственности за свои преступления. "Турция чувствует боль от этого злодеяния, происходившего на глазах у всего мира, но которое игнорировалась международным сообществом, став позорной страницей истории человечества. Мы прилагаем огромные усилия, чтобы об этом преступлении не забыли в мире", - сказал он.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года подразделения вооруженных сил Армении, отряды армянских террористов и личный состав дислоцированного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии совершили учинили резню в Ходжалы. Тогда было убито 613 мирных жителей-азербайджанцев, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, тяжело ранены 487 человек. 1275 человек были взяты в заложники, судьба 150 из них, в том числе 68 женщин и 26 детей, все еще неизвестна. В результате совершенного геноцида было полностью уничтожено восемь семей, 25 детей потеряли обоих, 130 детей – одного из родителей.

Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении боевых действий 9 ноября прошлого года при посредничестве России. В январе Азербайджан направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу против Армении в связи с нарушением прав и свобод своих граждан, пострадавших в результате 30-летней армянской оккупации Нагорного Карабаха.