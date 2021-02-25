Штайнмайер призвал не обрывать все связи с Россией

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил во время виртуальной ежегодной конференции Восточного комитета германской экономики, что не стоит обрывать все связи с Россией.

"В эту сложную фазу наших отношений мы должны следить за тем, чтобы не оборвались все связи", - предупредил глава государства, напомнив, что за последние 20 лет между Западом и Востоком было разрушено много мостов.

По его словам, это тревожная ситуация, особенно в кризисное время. "И это я открыто говорю в адрес Москвы. Мы живем в период сложных отношений, но есть прошлое до и будущее после него. Мы, обе стороны, несем ответственность за будущее мирной Европы", - цитирует Штайнмайера ТАСС.

Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что Евросоюз и Германия не могут закрывать глаза на то, что в России ограничивается пространство для развития гражданского общества, и призвал РФ обеспечить соблюдение прав человека.