Танцы на Мамаевом кургане закончились для студента отчислением

Студента, который станцевал полуголым возле скульптуры "Родина-мать" на Мамаевом кургане, отчислили из вуза.

Он учился в волгоградском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). В вузе поведение студента назвали "недопустимым и чудовищным", пишет РИА Новости.

"Сегодня, 25 февраля 2021 года, руководством Волгоградского института управления принято решение об отчислении студента 4 курса Кирилла Ежова", - сообщается на сайте вуза по итогам дисциплинарной комиссии.

20-летний юноша был задержан в среду, ранее он выложил в TikTok видео, где он танцует у скульптуры раздетый по пояс. Студент объяснил свои действия желанием привлечь подписчиков.

Возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".