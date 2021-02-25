Пашинян позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Армении

Между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялся телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Беседа была инициирована армянской стороной.

"Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", - цитирует Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что Путин "призвал все стороны к сдержанности".

В четверг в Армении начался бессрочный митинг оппозиции, которая требует ухода Пашиняна. Оппозиция осталась на ночь у здания парламента в Ереване, на площади установлены палатки. Митинг начался после того, как Генштаб ВС Армении выступил с заявлением, о том, что военные требуют отставки Пашиняна и правительства.