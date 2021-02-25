У отравившихся в Дагестане детей нашли дизентерию

В управлении Роспотребнадзора по республике Дагестан назвали предполагаемую причину массового отравления детей в Каспийске.

"По предварительным результатам лабораторных исследований материала от больных в 3 случаях выделена дизентерия Флекснера (лат. Shigella flexneri) и в 4 пробах обнаружен - РНК ротавируса (rotavirus)", - уточнили в ведомстве, пишет "Интерфакс".

Инфекция передавалась через загрязненную питьевую воду, которую подавали населению с нарушениями санитарного законодательства.

В очаге эпидемии были взяты 56 проб воды, показатели по вирусам не прошли 2 пробы, санитарно-химические показатели - 12 проб.

Роспотребнадзор предписал прекратить подачу воды в Каспийске с централизованной системой водоснабжения.

Организован подвоз питьевой воды.

В Минздраве Дагестана сообщили, что 23-24 февраля к врачам в Каспийске с жалобами на отравление обратились 29 человек, среди них 26 детей.