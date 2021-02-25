В УЕФА оценили вероятность проведения Евро-2020 в одной стране

Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали информацию, что чемпионат Европы с большой вероятностью пройдет в одной стране.

"УЕФА придерживается идеи провести Евро-2020 в 12 городах Европы в соответствии с расписанием, составленным прошлым летом. Других планов в настоящее время нет", - приводит сообщение пресс-службы организации Чемпионат.com.

Ранее спортивный журналист Танкреди Палмери сообщил, что Евро-2020, скорее всего, будет проводиться в одной стране. К такому варианту якобы склоняются в УЕФА, чтобы минимизировать риски в связи с пандемией коронавируса Covid-19. По данным источника, наиболее вероятной страной для проведения турнира является Англия.

Напомним, чемпионат Европы по футболу должен пройти в 2020 году в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Баку, Риме, Лондоне, Мюнхене, Дублине, Бухаресте, Копенгагене, Глазго, Бильбао, Будапеште и Амстердаме. 17 марта прошлого года УЕФА из-за пандемии коронавируса Covid-19 принял решение перенести турнир. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.