Минобороны России опровергло применение "Искандеров" в Карабахе

Министерство обороны России сообщило, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся ни один из ракетных комплексов "Искандер"

"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны также отметили, весь боезапас ракет находится на складах ВС Армении. В ведомстве предположили, что премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию.

Напомним, что ранее премьер-министр Армении заявил о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах комплексов "Искандер" во время Второй Карабахской войны осенью 2020 года.