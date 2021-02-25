Навальный этапирован из "Матросской Тишины"

Российского оппозиционера Алексея Навального этапировали из СИЗО-1 ФСИН РФ "Матросская Тишина". Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал его адвокат Вадим Кобзев.

"Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России", - заявил он.

В свою очередь, адвокат Ольга Михайлова поведала, что стороне защиты Навального не сообщили, в какое исправительное учреждение его отправили. "Мы ожидаем, что после прибытия о его месте нахождения сообщат родственникам", – цитирует ее ТАСС.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Согласно предварительным данным, Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу "Ив Роше".