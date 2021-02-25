Синоптики предупредили жителей Казахстана о сильных морозах в пятницу

Казгидромет рассказал о погоде в регионах в пятницу, 26 февраля.

На большей части республики будет неустойчивая погода с осадками. Холоднее всего будет в Северо-Казахстанской области - в ночь на 27 февраля до 40 градусов мороза. В Карагандинской области до 38 градусов мороза, туман, ветер с порывами 15-20 м/с. В Акмолинской области ночью возможна низовая метель, туман. В Жамбылской области штормовое предупреждение - 26-28 февраля ожидаются туман, метель, ветер с порывами до 23 м/с. Похожая погода в Туркестанской области, ночью до 25 градусов мороза.

Ветер и низовую метель синоптики прогнозируют в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях.

В Нур-Султане ночью будет 31-33 градуса мороза, днем до минус 24. В Алматы в ночные часы прогнозируется 13-15 мороза, днем около минус 5-7 градусов. В Шымкенте в ночь похолодает до 17-19 мороза, днем будет минус 4-6 градусов.