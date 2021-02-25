Делегация оппозиции направилась к президенту Армении

Оппозиционное "Движение за спасение родины" направило делегацию к президенту Армении Армену Саркисяну, чтобы обсудить внутриполитическую ситуацию.

"Мы отправляем делегацию к президенту для обсуждения сложившейся ситуации в стране и нахождения путей выхода", - рассказал представитель оппозиции Ишхан Сагателян в ходе митинга у здания парламента Армении, пишет ТАСС.

Оппозиция проводит бессрочную акцию, ее цель - отставка Пашиняна. Ранее он призвал митингующих к переговорам, однако они заявили, что говорить с премьером могут только о его уходе. Акция продолжится ночью, у парламента расставляются палатки.

Саркисян ранее говорил о намерении инициировать срочные шаги для снижения напряженности внутриполитической ситуации в республике.