Оппозиция в Армении не смогла провести внеочередное заседание парламента

Оппозиционная фракция "Процветающая Армения" инициировала в четверг внеочередное заседание парламента Армении, оно не состоялось.

На заседании планировалось обсудить внутриполитическую ситуацию в Армении и отмену военного положения, но депутаты от правящего блока "Мой шаг" не явились на заседание.

"Как и мы ожидали, депутаты от власти не приняли участие в заседании Совета парламента, который должен был решить повестку внеочередного заседания", - пояснила депутат Ивета Тоноян, пишет Sputnik Армения.

Оппозиция намерена провести ночь у парламента Армении и не планирует расходиться до тех пор, пока ситуация не дойдет до импичмента премьер-министра Армении Никола Пашиняна.