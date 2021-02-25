Россия выплатит $70 млн в бюджет ООН

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что взнос России в регулярный бюджет ООН в 2021 году составит $70 млн.

"Я начну с общей цифры, которая называется "официальная помощь развитию" - ежегодно это порядка 1$ млрд, но это совокупно, не только по линии ООН, но и по двусторонним каналам. Регулярный бюджет ООН – это около $3 млрд, и наш взнос в этом году составляет $70 млн", - цитирует Чумакова РИА Новости.

При этом он обратил внимание на то, что в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса Covid-19, Россия внесла в бюджет ООН чуть меньше $66 млн.

Помимо этого, заместитель постпреда РФ при ООН сообщил, что Россиия ежегодно перечисляет почти $200 млрд в миротворческий бюджет, который составляет около $7 млрд.