Россияне активно интересуются авиабилетами в Грузию

С 1 марта в Грузию можно будет приехать из России, имея при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. В связи с этим, туристы стали в шесть раз чаще искать билеты в Грузию, сообщает сервис путешествий Туту.ру.

Авиабилеты в Грузию этом году значительно подорожали по сравнению с прошлым и позапрошлым годами. В марте полет из Москвы в Тбилиси обойдется минимум в 12 тыс рублей, это будет полет в одну сторону с пересадкой в Стамбуле. Также есть варианты с пересадкой в Минске - от 14 тыс рублей.

Средний чек уже купленных билетов по направлению Москва - Тбилиси на март-сентябрь составляет почти 19 тыс рублей, это вдвое больше, чем в 2019 году и в полтора раза больше, чем в 2020 году.

С 1 марта прилететь в Грузию со справкой об отсутствии коронавируса также могут граждане Армении, Украины, Азербайджана, Беларуси, Казахстана.