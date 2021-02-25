Российские дроны будут летать над Киргизией

По итогам визита президента Киргизии Садыра Жапарова в Россию были подписаны четыре документа. Об этом сообщила пресс-служба МИД Киргизии после встречи глав МИД Киргизии и России Руслана Казакбаева и Сергея Лаврова.

В киргизском ведомстве рассказали, что в рамках визита Жапарова были подписаны соглашение между правительством Киргизии и России "об оказании РФ безвозмездной технической помощи республике в целях создания системы маркировки товаров средствами идентификации в Киргизии". Также был подписан "протокол между министерствами обороны двух государства в области применения беспилотных летательных аппаратов на территории Кыргызской Республики", сообщает пресс-служба, пишет ТАСС.

Кроме того, стороны подписали программу развития стратегического партнерства двух стран в военной области на 2021-2025 годы, а также меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского, водного и развития регионов Киргизии и Министерством сельского хозяйства РФ о сотрудничестве в области поставок сельскохозяйственной продукции.